Dejlig å være NIL i Danmark

HJØRRING: Etter et noe surt ettmålstap i første kamp, tok blåtrøyene med seg poeng i de to påfølgende oppgjørene – og sikret med det en plass i A-sluttspillet i 15-årsklassen. De spiller 32-delsfinale torsdag.

NIL innledet Dana Cup med kamp mot Skudenes IL, et oppgjør som var både jevnspilt og spennende. Dessverre var det motstanderlaget som til slutt trakk det lengste strået og sikret en knepen seier.

– De scorer på siste spark på ballen. Selvfølgelig veldig bittert for oss, for vi hadde utrolig mange sjanser selv og kunne avgjort kampen til vår fordel, forteller trener Hans Kjetil Andreassen etter oppgjøret i Hjørring.

Enveiskjøring

I andre kamp i kvalifiseringsspillet ventet tyske Rot Weiss Niebull TS på motsatt banehalvdel. Her imponerte blåtrøyene med både godt spill og god lagmoral – i oppgjøret som til slutt endte 0–1 i namsosingenes favør etter scoring av Trygve Sagmo.

– Ren envegskjøring, oppsummerer Andreassen – og legger til at NIL burde ha vunnet med langt større sifre.

– Vi hadde enormt mange sjanser, men slet med å sette ballen i mål. Vi var nærmere 8–0 enn de var 1-1, fastslår han.

Sluttspill neste

Med ett tap og en seier i de to innledende kampene, ville Namsos være videre til A-sluttspillet i turneringa med både uavgjortresultat og seier i siste kamp mot Eik Tønsberg 2, som ble spilt onsdag ettermiddag.

Det endte målløst og dermed kunne namsosingene juble for videre avansement til A-sluttspillet, som sparkes i gang torsdag ettermiddag.

– Vi gleder oss over at vi har tatt oss videre selvfølgelig, men vi har fortsatt veldig mye å gå på ute på banen. Vi spiller oss fram til en rekke gode målsjanser hele vegen, men sliter med å sette ballen i mål. Der må vi skjerpe oss i fortsettelsen dersom vi skal ha sjans, konkluderer NIL-treneren.

Bygger samhold

Andreassen er klar på at laget må forvente langt tøffere motstand når sluttspillet sparkes i gang torsdag.

Hvem Namsos møter der, er foreløpig ikke kjent, men det som er klart er at det blir en av puljevinnerne i de andre klassene. Dermed trenger laget all støtte de kan få fra heiagjengen bestående av en rekke med familiemedlemmer som har tatt turen til Danmark for å følge guttene under Dana Cup.

– Mye av formålet med en slik tur handler om å bygge samhold. Vi legger stor vekt på det sosiale, fastslår trener Hans Kjetil Andreassen – som ikke legger skjul på at det er en spent gjeng som nå ser fram til sluttspillet i turneringa.