Hvorfor så kort åpningstid i Oasen og så få filmer på kino i helgene?

LESERINNLEGG: Mange har vel sett at det går bare to filmer på lørdager ved Namsos Kino, og jeg spør kinosjefen om hvorfor er det sånn? Lørdagene har innbyggere tid til å gå nettopp på kino for å se en bra film. Er det bare B-filmer spør jeg?

Jeg har sett og hørt at det er forkorte åpningstider i Oasen spesielt i helgene, når kundene må opp av bassenget kl. 15.30. Da rekker småbarnsfamilier ikke bassenget før handleturen slutter. Jeg ber bare Namsos kommune tenke på familiene generelt og ber om at åpningstidene bør bli lengre i hvertfall i helgene.

Jeg synes at kulturtilbudet ved Oasen Svømmesenter og Namsos Kino ikke er etter innbyggernes beste. Lurer på om Namsos kommune kan imøtekomme innbyggerne i Namsos på disse kulturarenaene.

Trond Roger Skogås-Rosendal

Medlem i Venstre