Lang kø for å delta på quiz

RØRVIK: Henrikke Kalvik har i mange år vært med på å arrangere Rørvikdagan, og dette er hennes andre år i komitéen.

– Jeg er sikker på at det er dobbelt så mange som i fjor. Det er fullt både ute og inne i teltet, vi har blitt nødt til å sette ut flere bord enn vi hadde tenkt. Det er rekordoppmøte! sier Henrikke Kalvik som i mange år har vært med på å arrangere Rørvikdagene.

Charlotte Lothe Nilsen, som selger inngangsbilletter til quizen, er enig.

– Jeg synes komitéen har vært flinke og stått på de siste dagene. Da er det kjempebra at så mange kommer, sier hun.

Malin Laukvik deltar på quizen sammen med venninnene Kristel Storvik Einarsen, Amalie Olsen og Line Bondø Hellesø.

– Vi er her for å ha det gøy, ikke nødvendigvis for å vinne. Jeg håper likevel at spørsmålene også passer for oss unge; at de ikke er beregnet for de som er 40+, sier Malin.

– Jeg håper vi endelig skal få nytte av all den kunnskapen vi har fått på skolen, skyter Kristel inn.

Kine Evenstad, Emily Bull, Vegard Grunnan, Stein-Olav Arnø, Arna Andersson og Julie Løvseth er med på quizen for første gang, og har god tro på at laget deres skal vinne.

Siri Ag er eneste jente på laget sitt, som består av henne, Stein Erik Sakshaug, Glenn Cato Sandvik, Svein Roar Hansen og Vegar Hatland.

– Jeg var med i fjor også, men det gikk ikke så bra, sier Vegar. Siri er likevel optimistisk. – Vi skal vinne, roper hun. Bjørn Einar Grunnan deltar med sitt lag «Godt Spørsmål» og håper på storpremie.