700.000 til ny attraksjon på Leka

LEKA: «Fylkesmannen mener Ivarshallaren Amfi er et godt prosjekt i Skei utvalgte kulturlandskap, både som et tilretteleggingstiltak og som område for informasjon. Ivarshallaren Amfi vil romme over 20 personer og vil derfor være egna både for skoleklasser og grupper. Amfiet vil og legge til rette for økt næringsmessig utnyttelse av området for reiselivsbedrifter.»

Slik begrunner Fylkesmannen tildelinga av et tilskudd på inntil 514.000 kroner til bygging av den nye utsiktspunktet på Skei. I tillegg innvilges et tilskudd på 200.000 til opprusting av turveg opp til punktet. De to prosjektene har budsjett på henholdsvis 740.000 og 260.000 kroner. Tilskuddene gis av såkalte UKL-midler (utvalgte kulturlandskap).

Tar hele jobben

– Dette er en veldig god sak for Leka. Det inngår i utviklinga av reiselivsproduktet og er med på å få besøkende til å oppholde seg lenger på øya, håper ordfører Per-Helge Johansen.

Kommunen har valgt å ta utbygginga i egen regi ved hjelp av egne mannskaper og ikke legge jobben ut på anbud. Ordføreren mener det er årsaken til at prosjektet kan framskyndes og starte opp allerede neste uke. Byggetida er optimistisk anslått til to måneder.

– Det skal i alle fall stå klart til turistsesongen starter neste år, mener Johansen.

Panoramautsikt

Bygget skal tåle vær og vind og gli inn i landskapet. Materialene av stål, jern og furutre er derfor spesialbestilt, også glasset som brukes. Hele prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen.

– Vi har blant annet spleiset på en ATV som skal brukes når vi utfører byggeprosjektet og stien opp, sier ordføreren.

Amfiet er en «gapahuk» på omkring 32 kvadratmeter og er tenkt bygd som utsiktspunkt og hvileplass for dem som besøker Ivarshallaren. Det er panoramautsikt over hovedskipsleia, Helgelandsøyene og mot verneområdene Skeisnesset, Leknesøyene, Hortavær og Sklinna. Turen er ifølge kommunens turanbefalinger omkring 1,8 kilometer fra parkeringsplassen i Våttvika. Skeisnesset er for øvrig et populært friluftsområde med mange turløyper.