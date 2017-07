Cowboystøvler er ikke det samme som fjellsko

Fine naturopplevelser og ro er visst blitt en merkevare du får kjøpt hvor som helst og når som helst. Det handler om å finne roen og koble ut. Da synes jeg det er ganske festlig, men også litt betenkelig, at det er så mange dumdristige turister i den norske fjellheimen. Ikke at jeg kan så fryktelig mye, men flipflops og joggebukse på fjellet har jeg lært meg ikke fungerer optimalt. Generelt er det mange spennende pakkemetoder av nordmenn i fjellet.

Da jeg var tolv år og endelig fikk bestige Galdhøpiggen, var det trygt bundet fast i et tau over breen. Sekken var blytung med altfor mange klesplagg, men det er kanskje fordi jeg nærmest er vokst opp i skogen. Godt forberedt, med andre ord. Kanskje litt vel godt forberedt. Usikker på om de vi trengte den soveposen i bunnen av sekken, men man kan aldri være sikker.

Over breen møtte vi et par som åpenbart hadde skummet litt vel fort gjennom turboka, for fottøyet besto av cowboystøvler, og ja, det var hæler der, hvis du lurte. Og går man med cowboystøvler på en isbre, er jo dongeribuksa og skinnjakken en selvfølge av et antrekk. Allerede som tolvåring forsto jeg at fjellet lokker til seg mange mennesketyper. Det er spesielt dette med roen som fascinerer meg. Å koble ut. For på toppene i Jotunheimen er det selvfølgelig 4G, så Instagram-sirkuset får våkne. Skikkelig dumdristighet florerer blant turister i fjellheimen, særlig når NRK melder at nesten 4.000 turister tramper rett forbi advarsel-skiltet kommunen har satt opp til Reinebringen i Lofoten. Et raskt googlesøk gir deg eventyrlig utsikt over hele linja, men rolig kan det neppe være der oppe. Derfor spør jeg: Hvorfor skal alle opp på akkurat den samme toppen? Og hvorfor skal alle ta altfor mange bilder? Finnes det ikke nok fra før?

Så for å finne den roen i fjellet, kan det hende du må være litt dumdristig. Det kan jo til og med hende at du må gå på en topp sammen med flere tusen andre. Men husk å ha litt respekt for naturen, for cowboystøvler er ikke det samme som fjellsko, og den roen du finner i en bresprekk eller en kiste, er nok ikke en ro å hige etter.

Roen alle ønsker seg kan jo være rett bak huset. Lag en termos med kaffe og spør om kjæresten eller bikkja blir med. Og da er flipflops (nesten) lov!