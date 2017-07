For egen regning

Jeg heter Kim. Jeg er en Trumpaholiker. Det er blitt mange av oss.

Det er det siste jeg gjør om kvelden, og det første jeg gjør om morgenen. Noen ganger kan jeg sitte oppe om natta, som denne uka, men mest akutt er det gjerne sånn i 12.40-tida, rett etter lunsj. Det er nemlig 06.40 amerikansk østkysttid. Det er da han er våken, lederen av den frie verden, han har nettopp pløyd gjennom kanalene på kabel-TV-settet sitt i Det hvite hus, og sender ut sine meldinger til alle sine 22 millioner følgere.

SAD! Witch Hunt! VERY weak! Slike stikk er som rene endorfiner i blodet på oss Trumpaholikere. Hva kommer han til å si i dag? Hva kan han finne på?

Tidligere sommere var de faste seriene på TV2 det som gjerne holdt meg oppe på knottfulle kvelder. Men nå er det ingenting som slår virkeligheten fra USA og Donald Trump. Selv ikke House of Cards på Netflix ble det samme i år, selv om presidentparet der er kyniske drapsfolk. For en kan virkelig lure på om en manusforfatter kunne ha kokt sammen en mer utrolig historie enn de første seks månedene med Donald Trump i Det hvite hus. Noen ganger kan en virkelig tro at Donald bruker all sin erfaring fra TV-bransjen til å lage det han mener er topp underholdning for alle sine fans, følgere og fiender. Han er kanskje den eneste som setter familie og lojalitet høyere enn en vaskeekte mafiaboss. Så kaller han også sønnen sin med kjælenavnet Don jr. når han skal forsvare ham – som om det skulle være hentet rett fra Gudfaren.

Alt dette utspiller seg som daglige mini-episoder, på 140 tegn på Twitter, med skikkelig dramaturgi som gjør at du ikke kan vente på neste episode. Som onsdag, da Trump tvitret at han hadde konferert med sine generaler, og bestemt at USA fra nå av ikke kom til å akseptere eller tillate ... Ja – hva?

Det tok ni minutter før neste tweet kom, og i mellomtida spredte panikken seg i Pentagon – hva var det presidenten hadde bestemt? Å gå til krig mot Nord-Korea?

Spenninga ble forløst da neste tweet avslørte at han hadde bestemt å utestenge transseksuelle fra alle tenkelige stillinger i det amerikanske militære – ikke så overraskende egentlig, ettersom han før valget tvitret at han skulle kjempe for deres rettigheter på alle områder, i motsetning til Hillary Clinton.

Som regel oppdager jeg neste episode eller omdreining i Facebook-feeden, som er blitt ett forsterket ekko-kammer der jeg stort sett får utelukkende de mest negative nyhetene om Trump, fordi alle vennene mine stort sett er Trump-hatere.

Akkurat som tilhengerne av Trump lever i sin egen ekko-boble, og nå tror fullt og fast på at alt som skrives om Trump i de tradisjonelle mediene er ”fake news” og en del av ”heksejakta” mot ham.

Slik at når Don jr. selv innrømmer at han har hatt møter med russerne, tror flesteparten av Trumps lojale følgere fortsatt ikke at det er sant.

For det er det mest skremmende med denne Trump-serien, ikke bare vant han valget, akkurat slik filmskaperen Michael Moore helt presist forutså for ett år siden, men Trump har lyktes med å skape en lojal base av følgere som tror på ham, uansett.

Michael Moore har for øvrig sagt at han selv stiller som presidentkandidat, og lanserer nå ett eget show på Broadway.

Det blir en lang sommer.