Gull verdt for venninnene

NAMSOS: Milda Olava Strandskog, som alle alltid bare har kalt «Gull», er virkelig gull verdt for sine venner. Den meget spreke 86 – åringen, tar nemlig med seg sine venninner rundt og kjører dem ved behov. Og dette ble satt så godt pris på at ukas blomst ble gitt til «Gull».

– Dette er så stas, jeg får nesten litt lyst til å gråte, sier «Gull» på telefonen da NA ringer for å høre om hun har tid til å ta imot blomsten.

Lørdager skysses det til kafe

Ute i solveggen utenfor leiligheten møter vi «Gull», og de to naboene Unni Brøndbo og Laila Gabrielsen.

– Det er virkelig velfortjent! Hun stiller alltid opp for venninnene og naboene sine, sier Brøndbo.

– Ja, og selv om hun har den minste verandaen møtes vi alltid her, og her er det alltid hjerterom, legger Gabrielsen kjapt til, mens «Gull» er inne for å hente litt kaffe.

Kjøring er det mest av. Flere ganger i uka tar hun med venner rundt på ulike ærend.

– Det faste er at vi alltid møtes, vi gamle kollegaene, på Røthe kafe hver lørdag. Da tar jeg alltid med venninnene mine, forteller Strandskog.

– Her er vi 4–5 stykker som møtes, og folk synes alltid at det er koselig å få skyss, så vi får sett hverandre. Og de som er for syke til å møtes, de passer jeg på at jeg får sett så mye jeg kan, forteller 86-åringen.

Tar ærender sammen

Venninnene setter stor pris på skyssen, selv om «Gull» sier hun ikke er i taxinæringa.

– Torsdag var vi på plantasjen, og så kirkegården, og det var for ei venninne ringte å hørte om jeg skulle dit, det skulle jeg jo. Så da kunne hun jo sitte på sammen med meg, sier.

– Det er slik vi gjør det, legger hun til.