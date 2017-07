Mann skulle på telttur - måtte hentes med helikopter

Klokken 15.00 onsdag ettermiddag fikk politiet melding om en turgåer som satt fast ved Nedre Nesåvatnet i Grong.

– Han fikk problemer med beina og fortalte at han ikke kunne komme seg videre selv, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Lars Letnes.

Fire personer fra Røde Kors dro ut for å møte mannen, men vanskelig terreng gjorde at det ikke fikk han ut.

Terrenget gjorde at det heller ikke var mulig å komme til med ATV.

– Det endte med at han ble hentet ut med helikopter. Han ble fraktet til Sykehuset Namsos i morgentimene, forteller operasjonslederen.

Han har ikke eksakt info om mannens helsetilstand, men han skal etter forholdene ha det bra.

Fortsatt varmt

Ellers har det vært rolig i Namdalen. Et påkjørt rådyr i Skage klokken 23.30 er alt Letnes har på blokka.

Rolige netter og varme dager har vært kjennetegnet i det siste, og torsdagen ser ut til å følge trenden. Temperaturene vil ligge over 20 grader de fleste steder, men det er en noe mer skyet værtype som preger Namdalen i dag. For Trøndelag sett under ett melder yr.no følgende:

«Søraust bris, frisk bris utsatte steder. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol».

Ingen store overraskelser for veifarende torsdag morgen. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her . (Ekstern lenke)

Fant forlist fisker på havet

På Namdalsavisa kan du i dag lese om oppsynsbåten «Toppskarv» som rykket ut etter melding om en forlist sjark ute på havet. Rene tilfeldigheter gjorde at de fant ham med en gang .

Her kan du også lese om Nils og Lillian Engbakken på Småværet som har hendene fulle med å ta i mot turister fra hele Europa .

Toppsaken hos Trønder-Avisa nå er at Steinkjerhallen har forbedret sitt resultat med 4,5 millioner kroner i løpet av de siste to årene.

17-åring drept i Kristiansand

VG skriver torsdag morgen om drapet i Kristiansand. En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk etter å ha stukket to personer med kniv inne på et kjøpesenter. En 17-åring ansatt døde av skadene.

Dagbladet melder om at det republikanske flertallet i USA nå har blitt enige om et lovforslag om å skjerpe sanksjonene overfor Russland. Ifølge Det hvite hus har Trump ennå ikke bestemt seg for hvorvidt han vil underskrive lovforslaget eller ikke.

Aftenposten melder via NTB at Norwegian-aksjen stuper, og at Bjørn Kjos har tapt 1,5 milliarder kroner på et drøyt år.