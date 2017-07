Stefar fengsles i ytterligere fire uker

Det skriver adressa.no .

Den siktede stefaren etter barnedødsfallet i Namdal varetektsfengsles i fire uker til. Det bekrefter politiadvokat Trude Skogen til avisen.

Tidligere var mannen ilagt brev- og besøksforbud, dette er nå endret til brev- og besøkskontroll. I tillegg var han tidligere ilagt medieforbud, dette er nå fjernet.

– Det fører til at vi må være mer restriktive med hva slags informasjon vi går ut med i media, sier Skogen, til adressa.no

Det var natt til mandag 26. juni at AMK-sentralen fikk melding om at ei jente på tre år var skadet. AMK rykket ut og legen som behandlet jenta slo umiddelbart alarm, og mente at hun måtte være utsatt for vold.Legen kontaktet barnevernet, som igjen varslet politiet – klokken 03.02.

Kort tid senere ble jenta fraktet til St. Olavs Hospital i luftambulanse med alvorlige hodeskader. Hun døde senere av disse skadene.