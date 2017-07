Sterkt krigsdrama topper ukas kinoplakat

NAMSOS: Krigsfilmen «Dunkirk» handler om da allierte soldater fra tre ulike land ble omringet av tyske tropper under slaget i Dunkirk under andre verdenskrig. Historien om den dramatiske redningsaksjonen er det mesterregissøren Christopher Nolan som står bak, og er en av sommerens mest bejublede filmer på kino.

Litt mindre dramatisk blir det i barnefilmen «Bigfoot Junior» . Der må den lille gutten Adam ut på en episk reise for å finne ut mysteriet bak sin savnede pappa. Når han finner ut at faren er selveste Bigfoot snur det opp ned på hele livet hans.

Det blir også mulighet til å se flere av sommerens storfilmer i Namsos den kommende uka. «Brannmann Sam – Besøk fra verdensrommet» byr på spenning for de minst, mens for de litt større passer det kanskje bedre å se «Grusomme meg 3» . For dem som er ute etter popkornfilmer bys det på «Spiderman: Homecoming» og «War For the Planet of the Apes».

Onsdag neste uke vises «Bigfoot Junior» og «Dunkirk» også på Grong kino.