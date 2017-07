Strømmet til gågata

RØRVIK: Sola står høyt og varmer godt allerede. Menneskene i boden har kledd seg i sommerlige klær, og godt er nok det. Det ligger an til å bli en varm arbeidsdag for de fleste.

Allerede er det flere barn og barnefamilier som har trukket ut i gatene for å se. Ungdommene drar seg muligens etter gårsdagens veldig populære quiz. For dem som har tatt turen er det muligheter for å kjøpe alt fra smultringer og vårruller til aloe vera-produkter og årets store hit spinnere.

En av dem som har et stort utvalg spinnere er nok et kjent fjes for mange under Rørvikdagan. Han har nemlig vært her i 20 år. Safder Gilani har store forventninger til dagene, ellers hadde han ikke vært her.

– Når vi har vært her i så mange år møter vi de samme folkene igjen og igjen. Det er så hyggelig for de barna vi møtte for 20 år siden har nå fått egne barn, smiler han.

Og nettopp folket som besøker Rørvikdagan har han fått god kontakt med.

– Det er veldig hyggelige mennesker her oppe. Det er kjempetrivelig å møte dem igjen, sier drammenseren.

Han har den største boden i gata og utvalget spenner seg fra godteri til lightere. Han har også med seg en hjelper når han reiser rundt i Trøndelag. Stefan Lona fra Namsos har hjulpet han i 15 år, og det synes Gilani er topp.

– Det er veldig bra og ha med seg han som er lokalkjent.

Av varene hans er det hvert år de samme som er mest populære,

– Vi selger mest av godteri og ballonger, avslutter han.