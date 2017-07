Utslått etter knepent tap

HJØRRING: Namsosingene kom best i gang i oppgjøret og ledet også til pause etter scoring av Trygve Sagmo.

I andre halvdel tok det tyske laget mer over, og puttet både en og to baller i mål. Med sifrene 2–1 var det til slutt Duren Niederau FC 08 som kunne juble for avansement til kvartfinalen i cupens A-sluttspill.

– Det er klart det er surt med en gang, for dette var en kamp som bølget begge veier. Når det er sagt, leverte guttene en kjempekamp. De jobbet knallhardt og sto på hele veien, oppsummerer NIL-trener Hans Kjetil Andreassen – som mener spillerne har all grunn til å være stolte av egen innsats.

– Alt i alt har deltakelsen i Dana Cup vært en kjempeopplevelse for oss, fastslår han.