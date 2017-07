En rockekonsert for historiebøkene

RØRVIK: Da Stiv Kuling platedebuterte tidligere i år bar det bud om noe stort. Bandet låt skikkelig bra på plate, men bakenfor var det en ekstra live-dimensjon som lå og ventet på å slippe løs.

Derfor var det stor spenning knyttet til bandets opptreden på Rørvikdagan, og noen minutter før klokka ett natt til lørdag entret Flatangers store rockehelter scenen foran en relativt godt besøkt arena. Spenningen var til å ta og føle på, og så; kom lyden av et velsmurt rocketog dundrende ut av høyttalerne.

Pangåpning

For det er godlåta «Train» som åpner ballet, og hvilken start det er vi blir servert. Det er et vanvittig trykk i sangen, og allerede på dette tidspunktet viser vokalist Jens Martin Olsen at han ikke har tenkt å ta det rolig og pent. Han er både høyt og lavt på scenen, og sammen med bandkollegene fyller han scenen på imponerende vis. Stiv Kuling viser seg raskt som enestående entertainere.

Deretter følger «Make up your mind», og da får vi se den litt farlige og sexy siden av bandet. Passende nok følger «Patience and time» like etterpå, og dette er en av de beste norske rockeballadene som har kommet i løpet av de siste årene. Universet til flatangerbandet rommer varierte nyanser, og det passer utmerket også live.

«Sweet Little Babe» er en av låtene til flatangerbandet som har størst livefølelse over seg på plate, og den viser seg å være en «killer»-låt denne kvelden. Med kun en plate på samvittigheten blir det nødvendigvis noen coverlåter denne kvelden, deriblant flotte versjoner av «Jumpin’ Jack Flash» og «All Right Now».

Låtene de covrer er plukket fra øverste hylle i rockehistorien, så det er ganske imponerende at det er deres selvkomponerte låter som likevel skinner mest.

Midas-berøring

Den eneste låta på debutplata som jeg aldri har fått taket på er «Trick in my Sleeve». Så det sier alt om innsatsen og evnene til bandet når selv denne sitter som et skudd. Det virker som at alt de tar i blir til gull denne kvelden. I tillegg til den fantastiske opptreden viser det seg atter en gang også at et anstendig desibelnivå også hjelper på.

«Get Away, Run Away» er også ei låt som er langt hardere og rett i trynet live, og det er ikke til å unngå at hodet begynner å nikke taktfast til rytmene. Settet avsluttes med «How we do it», og den får publikum til å gi en siste innsats foran scenen. Heldigvis blir det tid til et lite ekstranummer, og i en herlig 70-tallsversjon avsluttes kvelden med Jokke & Valentinernes «Sola skinner».

Pur glede

Det er så befriende å se på band som viser en slik pur glede over å spille for folk, samtidig som de evner å omsette gleden til en potent framføring. Det er de færreste forunt, og Stiv Kuling destillerer råmaterialet til den reneste form for musikknytelse. Konserten i Pollen viser at gutta har nasjonalt kaliber inne allerede, og at de ikke er langt unna å nærme seg noe stort.

En ting er i alle fall sikkert. Konserten på Rørvik kommer det til å bli snakket om i lang tid.