Valset over motstanderne

OSLO: Namsos var det førende laget fra start til slutt og kunne juble for en suveren åttemålsseier i sin første kamp på Norway Cup.

Envegskjøring

– Det ble envegskjøring dette, konkluderer trener Lars Petter Langås, som var svært godt fornøyd med spillernes innsats i oppgjøret.

– Vi får etablert det spillet vi ønsker og guttene løser oppgavene sine veldig bra. Selv om vi har vært i feriemodus en tid nå, henter spillerne fram det vi har vært gode på i hele vår. Det er artig å se, oppsummerer han.

Kamp for kamp

Til pause sto stillinga 2–0 i favør Namsos. Etter hvilen leverte NIL-mannskapet målkalas på gressmatta. Med 8-0-seier fikk namsosingene en drømmestart på Norway Cup-deltakelsen.

– Det er klart det er godt å få en slik start, det er det ingen tvil om, fastslår trener Langås.

Nå handler alt om å nullstille seg til neste kamp mot Nordre Land, som blåses i gang tirsdag formiddag.

Selv om namsosingene imponerte i det første oppgjøret, mener Langås det er for tidlig å begynne å snakke om hvor langt laget kan nå i verdens største fotballturnering.

– Ambisjoner og mål for deltakelsen har ikke vært noe tema. Vi tar kamp for kamp, det er fokuset vårt nå, sier han.

Stiller to lag

2001-kullet fra Namsos teller hele 25 ivrige fotballspillere på guttesiden. Det har resultert i at NIL stiller to uavhengige lag både i seriespillet og under Norway Cup.

– Vi har rett og slett delt gruppa i to og spiller både 11-er og 7-er. Det fungerer fint, fastslår Lars Petter Langås – som forteller om god innsatsvilje og stort engasjement blant spillerne i begge leirer.

Så gjenstår det å se hva det holder til i årets utgave av Norway Cup.

Ps. Sjuerlaget til NIL G16 spilte sin første gruppespillkamp i Norway Cup sent søndag kveld, etter at NA gikk i trykken.