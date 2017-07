– Må forklare egen politikk

NAMSOS: Det var etter at Trine Skei Grande besøkte Namsos musikkbarnehage, Strøm kom med kraftsalven i lørdagens NA.

Han beskylde også Venstre-lederen for å komme med feilinformasjon om SVs barnehagepolitikk. Partiet ønsker strengere krav til utbytte i private barnehager.

– Skei Grande kommer med feilinformasjon. Vi i SV og venstresida, mener at «velferdsprofitører» dreier seg om kommersielle barnehager, som Norlandia og Espiria. Det dreier seg ikke om ideelle barnehager slik som Kvernlands barnehage, sa Strøm.

Velferdsinnovatør

Kvernland har Christina som fornavn, og er eier og daglig leder av musikkbarnehagen Skei Grande besøkte.

Venstres toppkandidat i Nord-Trøndelag, Andre Skjelstad, synes Strøm blander kortene og nå må klargjøre SVs politikk. I hans øyne er Kvernland en eier av en småbedrift hvor de ti ansatte leverer en god tjeneste til barn i Namdalen.

– Jeg ser på Kvernland en velferdsinnovatør som driver kommersielt. Noe som er bra, sier Skjelstad som mener SV nå må bli enig med seg selv om hvilke private barnehager de vil til livs.

– Må forklare

– Torgeir Strøm må forklare hva de definerer som en ideell barnehage og hva som er en kommersiell. Hvor går skillet?

Christina Kvernland sa til NA fredag at hun forstår at folk reagerer når det tas ut utbytte på flere titalls millioner kroner.

– Men det er ikke hverdagen min. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av meg og mine kolleger, sa Kvernland og la til:

– De første årene hadde jeg assistentlønn. Fortsatt jobber jeg 24 timer i døgnet og er helt avhengig av at familien stiller opp for at det skal gå rundt. Men det er klart – også jeg håper en dag å kunne ta ut noe utbytte av bedriften.

– Er dette en ideell bedrift fordi Kvernland så langt ikke har hatt mulighet til å ta ut utbytte? Eller fordi hun nærmest jobbet gratis noen år? Dette minner mest om et lettvindt SV-utspill, sier Skjelstad.