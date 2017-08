– Dette er et paradis for ungene

NAMSSKOGAN: På toppen av tøffingtårnet står Sarah Nordnes (6) fra Mo i Rana. Her blir får hun på seg utstyret som gjør hun klar til å sveve over tjernet i familieparken.

Litt nervøs er hun – men å trekke seg var aldri noe tema. Spesielt ikke etter at hun ble beroliget av Sindre Ferstad og Mari Bjørhusdal som er godt vant til smånervøse gjester i tårnet.

– Vi fungerer litt som mental støtte en gang iblant, ler Bjørhusdal.

– Det er mange som vurderer å trekke seg. Både store og små, men de aller fleste velger å sette utfor.

Motiverer i tårnet

Så drar hun – 6-åringen fra Mo – og svever over høyt over vannet før hun blir tatt imot på den andre sida.

Men det har ikke vært så altfor lange køer opp til tøffingtårnet i år, ifølge sommervikarene i tårnet.

– Det har variert veldig. Noen dager har vært ganske så rolige, med bare rundt 15 turer. Men de siste dagene har det vært fullt kjør. Det har vel noe med været å gjøre, sier Bjørhusdal før hun klargjør undertegnede til en tur med ziplina fra tøffingtårnet.

Færre enn i fjor

Så langt i sommer har 40.000 gjester besøkt familieparken i Namsskogan. Det er litt under normalen. Men de siste dagene har det tatt seg opp betraktelig, og da NA var innom var det stappfullt på parkeringsplassen utafor.

– Vi hadde en treg start, men det har tatt seg opp nå den siste tida. Godværet kom akkurat i den beste delen av turistsesongen, sier Mari Grong som holder fortet på kontoret i sommer.

– God blanding

På de best besøkte dagene i år har familieparken hatt rundt 1.600 innom, mens i fjor hadde de dager med over 2.000 folk som ville innom for å oppleve dyra, klatretårnet, bobbanen, krasjbåtene, tøffingtårnet og alt det andre familieparket har å by på. Og det som tar turen er en god blanding av folk.

– Det er både folk her fra Namdalen og turister fra utland og innland, forteller Grong.

Reptilutstilling

Nytt for året er reptilutstilling i Reballas hule der man blant annet kan se slanger, edderkopper og kakerlakker. Men det er også flere tilbud for dem som liker fart og spenning.

– Klatretårnet er kanskje det mest populære i parken, sier Grong.

Søsknene Olai og Ruben Heggen Vollan var rimelig giret i køa for å komme seg ut på vannet i krasjbåtene. Tantebarnet Leonie Vollan (4) og John Bjarne Vollan likeså. Det er første gang de besøker familieparken.

– Hønene var koselige, sier Leonie som venter og venter og venter for å slippe inn.

Action til sjøs

– Vi er fra Hitra og bor på en campingplass i nærheten. Dette er et paradis for ungene, og spesielt på en dag som denne, sier John Bjarne Vollan.

Når grinda åpnes finner guttene sin egen båt, mens Leonie slår følge med bestefar John Bjarne som også så ut til å kose seg i krasjbåten. Og var ikke redd for å ta revansje etter å ha blitt krasjet i av sønnene Olai og Ruben x-antall ganger. Faktisk var han såpass oppi det at han ikke fikk med seg at tida i båten var over.

– Jeg hørte det ikke. Jeg ble nok litt revet med, ler han.