NAMSOS: – Det er mange turister som kommer innom hver dag og lurer på vegen opp til Klompen. Jeg vil anta at 50 prosent av dem som kommer innom il øpet av en dag, drar opp på Klompen, sier Jens Gerhardsen (24), som jobber på turistkontoret i Namsos.

Han tror ikke været har så stor betydning for turistbesøket på byfjellet.

– Selvfølgelig frister det mer for folk å gå opp på slike varme dager. Men siden vi har paviljongen er det populært å se utsikten under tak også. Plasseringa til paviljongen har også noe å si – siden folk kommer og ser den store utsiktsplassen og lurer på hva det er, forklarer Gerhardsen.

På Klompen nyter Mette Gjølme (72) og Torstein Hestmo (73) utsikten sammen med familien.

– Vi vil jo så gjerne vise fram byen vi kommer fra til familien vår. Dette er den perfekte plassen å gjøre det på.

– Jeg blir helt oppslukt av utsikten fra Klompen, og det er så flott her når sola er her. Uansett må jeg si at jeg liker Namsos i all salgs vær og vind, sier Mette, som legger til at Klompen er et fint sted for å gå tur med hundene.