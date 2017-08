Bilbrann i Rørvik

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen forteller at politiet natt til onsdag fikk melding om at en bil hadde tatt fyr i Rørvik.

- Vi fikk meldinga av bileier klokken 03.22. Vedkommende hadde kjørt ned bilen tidligere på kvelden og oppdaget flammer ved motorromet, forteller operasjonslederen.

Bileier hadde selv tatt hånd om situasjonen, og forsikret overfor politiet at brannen var helt slukket.

Kan bli torden

Det har vært mye bygevær i fylket den siste tiden, og det ser ut til å fortsette også i dag. Temperaturene i Namdalen vil ligge mellom 14 og 18 grader.

"Sørvest opp i liten kuling på kysten, natt til onsdag minking til skiftende bris. Enkelte regnbyger, perioder med sol, fra onsdag ettermiddag økende bygeaktivitet og utrygt for torden", heter det i meteorologens tekstvarsel onsdag morgen.

For veifarende kan det være greit å sjekke trafikkmeldingene. De finner du her . (ekstern lenke)

Beskyldt for juks

Toppsaken hos Namdalsavisa nå handler om legene på Sykehuset Namsos, som ble beskyldt for juks av sine egne. Nå slår de tilbake .

Her kan du også lese om hvordan det gikk med Kolvereid og Rørvik i Norway Cup i går.

Trønder-Avisa melder om at stadig flere eldre får inkasso.

- De siste fem årene har betalingsanmerkningene for personer over 66 år økt med 70 prosent. Kreditorforeningen kaller utviklingen bekymringsverdig, skriver avisen.

Fly krasjet i fjellvegg

VG: Én person er funnet død etter at et småfly med to seter krasjet inn i en fjellvegg i Sør-Aurdal.

Dagbladet: Tidligere Fox-kommentator saksøker TV-kanalen: - Fox lagde falske nyheter for å fremme Trumps agenda.

Aftenposten: Strid om Russland-sanksjoner mellom regjeringspartiene Frp og Høyre.

- – Vi må ta innover oss at Russland ikke kommer til å forlate Krim, sier Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde.