Først la hun på røret. Men da hun så meldingen, holdt hun på å besvime.

BERGSMO: Til sammen deltok over 700 personer i konkurransen, og 59 av dem hadde tippet 14 sommerdager – som etter hvert ble fasiten etter endt juli måned. Halvparten hadde sendt inn tippekupongen fra papiravisa, mens resten hadde sendt SMS med kodeord NASOL til 2005. Torhild var en av dem, og ble trukket ut som den heldige vinneren.

Godværet kom sent

Men det så dårlig ut lenge, for Torhild og de andre. For godværsdagene over 20 grader i Namsos lot vente på seg.

– Vi måtte en tur til sønnen vår i Hokksund for å finne sola, også tok vi den med oss heim til Bergsmo, smiler Torhild som deltok i konkurransen for første gang.

– Det er vel det man kaller nybegynnerflaks, humrer hun.

Etter at hun dro heim fra sin årlige sommertur til Hokksund ble det late soldager heime på Bergsmo for pensjonisten.

– Som pensjonist har man god tid til å være ut. Jeg sitter mest å soler meg når det er fint vær, og blir det for varmt går jeg inn og strikker litt.

Tok ikke telefonen

Det siste døgnet i juli ble spennende for Torhild som øynet seier og premien som er en spekeskinke.

– Jeg sendte melding ut på natta for å høre om noen visste om gradestokken hadde bikket 20.

Da NA ringte la hun først på.

– Jeg kjente ikke nummeret så jeg tok ikke telefonen. Men så fikk jeg melding etterpå om at jeg var vinneren, da holdt jeg på å besvime, ler hun.

