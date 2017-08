Lørdag ettermiddag arrangeres det gratis familieshow med Roar Klæbo i Kuben. Her vil det blant annet bli trylling og det vil arrangeres et kasino for barn.

Ifølge arrangørene vil showet passe for barn fra de aller yngste til ti-tolv-års alderen.

– Vi hadde et ønske om å få tatt i bruk Kuben under årets Laksfestival, og det er fint å kunne å tilby et slikt show i kulturhuset, sier Ingvild Kaldahl i styret for Laksfestivalen.