GRONG: Føler du for en svømmetur i Sandøla, etterfulgt av sykling og løping – eller kanskje bare en av delene?

Fredag ettermiddag arrangeres triatlon i Grong sentrum.

– Først vil det bli svømming over Sandøla fra stranda på Langnes til videregående. Deretter vil det bli to runder på sykkel rundt Homo-runden, det tilsvarer to mil. Så avsluttes det med to løperunder, på åtte kilometer til sammen, forteller Solveig Bergin om triatlonløypa.

Kan stille som lag

Om løypa høres lang ut er det mulig å stille som et lag.

– En kan være fem per lag, altså slik at en svømmer, to springer ei mil hver, og to løper fire kilometer hver, sier Bergin.

Ifølge arrangøren er forholdene fram mot fredagens triatlon svært gode.

– Nå er det veldig fint. Det er lite vann i elva, noe som gjør svømmeturen kort, sier Bergin.

Deler av sykkelløypa vil foregå på grus og asfalt, og det vil også være variert terreng i løpetraseen.

– Løpinga vil foregå i sentrum, så det vil bli litt på asfalt. Men løypa går også litt på en åker, derfor vil det bli litt jord som underlag også, sier Bergin.

Ønsker flere påmeldte

I fjor ble triatlon avlyst under laksfestivalen. Men i år derimot, er det kommet nok påmeldte til at det vil bli arrangert.

– Per tirsdag har vi fem lag påmeldt, og mellom fem til seks individuelle som er påmeldt, sier Bergin og legger til:

– Det hadde vært veldig trivelig om flere meldte seg på.

Det konkurreres i tre klasser; lag-, dame- og herreklasse.

– Det vil bli pengepremier for første og andreplassen i hver klasse, sier Bergin.

I noen klasser vil derimot konkurransen ikke bli så stor, om ikke flere melder seg på.

– Vi har foreløpig kun en kvinne påmeldt, så vi håper å få med flere kvinner, sier Bergin.

Påmelding er åpen helt fram til start fredag kveld.