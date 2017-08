Lynets hemmeligheter

KOLVEREID: Mandag denne uka fikk deler av Namdalen føling med lyn og torden. Det slo ut både strøm og telefon enkelte steder.

– For at vi skal få lyn og torden må det til en del forutsetninger, forteller Vibeke Thyness på Meteorologisk institutt som har overtatt overvåking av lynaktivitet i Norge.

– Vi må for det første ha en ustabil atmosfære slik at det kan danne seg kraftige bygeskyer som er store nok, sier hun.

Skyene må gå høyt nok til at de når opp til de kaldere delene av atmosfæren der det gjerne er -30 eller opp i -40 grader samtidig som det er varmt lenger ned.

– Det vil da danne seg is i skyene, og enkelt sagt er isen med på å danne spenningsforskjeller mellom topp og bunn.

Les også: Lyn slo ned i bolighus og raserte det elektriske anlegget – Det var biter av sprengte kontakter over alt Steinar Bach og familien opplevde alle huseieres store skrekk da et lynnedslag raserte huset deres onsdag kveld.

Når disse spenningsforskjellene med pluss i toppen og minus i bunnen av skya eller på bakken utliknes blir det lyn.

Lyn som slår ned i bakken går egentlig opp. Elektroner fra skya faller ned, og når disse når bakken oppstår det en utladning og dette skjer under utsendelse av et intenst lys. Dette er det egentlige lyn og kan sammenliknes med en gnist mellom polene på et batteri.

På våre kanter av jorda vil omkring halvparten av lynene nå bakken. Resterende går internt i skya.

– I innlandet får vi oftest tordenvær på sommeren når bakken er varm. Ute i havet skjer det gjerne på vinteren når kald luft fra polhavet møter den varme Golfstrømmen, sier Thyness.

Torden oppstår når energien i lynet varmer opp lufta slik at den utvider seg. Lyn som slår ned i bakken vil skape større brak siden lyden vil reflekteres i større grad.