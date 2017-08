Storfilmer i kø

NAMSOS : En av sommerens store overraskelsesfilmer er uka første premiere «Baby Driver» . Den unge sjåføren Baby (Ansel Elgort) kjører fluktbilene for byens forbryterliga og er et naturtalent bak rattet. Men når han møter servitrisen Debora (Lily James) oppstår det søt musikk på en helt ny måte for Baby. Problemet er han at sitter i dyp gjeld til gjengens overhode, Doc (Kevin Spacey), som nekter å løsne på jerngrepet.

Baby bestemmer seg for å være med på et siste brekk før han rømmer med Debora, men planen slår katastrofalt feil. Det eneste utvegen Baby har nå for å redde situasjonen er å gi bånn gass.

I filmen «Valerian and the City of a Thousand Planets» truer mørke krefter byen Alpha, som er heimen til vesener fra tusen planeter. To unge helter må finne ut hva trusselen er for å redde byen – og hele universet.

I Grong har også barnefilmen «Ulv i fåreklær» premiere fredag. I en idyllisk sauelandsby er livet problemfritt. Helt til en ulveflokk slår seg ned i nærheten. Ulveflokken er heller ikke uten problemer – det skal være valg, og kandidaten for å bli ny leder av flokken har blitt forvandlet til en sau.

Fredag går også «Valerian», før det blir filmmaraton søndag, og «Baby Driver» onsdag.

I Namsos fortsetter «Grusomme meg 3», «Bigfoot Junior» og «Dunkirk».

På Kolvereid vises både «Grusomme meg 3» og «War for the Planet of the Apes» onsdag.