I programmet står det at det er gratis laksefiske fredag kveld, dette er gratis kun for barna, og er i regi av Grong Jeger og fisk. Her vil det også bli grilling, tradisjonen tro.

Fiskekonkurransen som er åpen for alle aldersgrupper arrangeres på lørdag. Da er flere vald åpne for fiske, og på ettermiddagen vil «Namsens gladeste laks kåres».

Mulighetene for å få fisket i helga er gode både for små og store.