Har ryddet søppel på 40 øyer

LEKA: Dette er det sjuende året på rad at ungdommer på Leka tar i et tak for å få det ryddig og fint på strendene.

Ungdommene har i sommer ryddet på 40 forskjellige øyer fra størrelse på 50 kvadratmeter til 1.200 dekar.

– Det har som vanlig vært mye søppel å finne, selv om mye av det gamle er tatt, er det bare i Leka kommune snakk om minst ti containere med nytt søppel som kommer inn hvert år. Her har private, oppdrettsnæringa og fiskerinæringea en jobb å gjøre med avfallshåndtering og oppsamling, sier Jacob Sandvik.

Han er for sjette år på rad arbeidsleder for tiltaket som er et samarbeid mellom Leka kommune, Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Oppdretternes miljøservice.

Neste år vil det på nytt bli strandrydding i Leka kommune.

– Vi synes det er et bra tiltak, og at det er en meningsfylt jobb, sier Sandvik.