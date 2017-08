Huseier stoppet sylfrekt innbruddsforsøk

GRONG/NAMSSKOGAN: – Ved 19-tida torsdag fikk vi telefon fra eier av fritidsboligen om at det hadde kommet en liten bil, som hadde stanset ved boligen. Føreren av bilen, en kvinne i 40-årene fra Litauen, hadde gått bort til huset og plukket med seg diverse ting.

– Melder stanset henne og tok fra henne tingene hun hadde stjålet med seg fra huset. Da melder spurte hvorfor hun hadde gått inn i huset og tatt med seg ting, forklarte hun at døra var åpen og at det bare var for henne å ta med seg tingene. Men det er det jo slett ikke, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

– Holdt huseier henne igjen eller ble hun sluppet?

– Melder lot henne kjøre videre, for da vi kom med patrulje var hun borte. Vi fikk ikke fatt i henne, sier operasjonsleder.

Vinglekjøring

Men noen timer senere var spillet over for den litauiske kvinnen.

– Vi fikk melding om vinglete kjøring på E6 sør for Levanger. Samme bil og samme fører, sier Krogstad.

Hun ble tatt med til lege – for å få tatt blodprøve.

– Hun hadde over 1 i promille, sier Krogstad.

Kvinnen ble anmeldt og førerkortet beslaglagt. Deretter ble hun sluppet fri.

Knuste altandør

Men dette var ikke det eneste innbruddsforsøket i Indre Namdal torsdag.

Klokka 21.20 fikk politiet melding om at to utenlandsk registrerte kjøretøy – uten registreringsnummer – var observert på en gård på Namsskogan. Ifølge politiet er det snakk om to hvite varebiler.

– De hadde prøvd å ta seg inn i huset, altandøra var knust, sier operasjonsleder Bård Krogstad.

Det innbruddstyvene ikke visste, var at det befant seg folk i huset de brøt seg inn i,

– De trodde nok gården var øde og forlatt. Da de oppdaget at det var folk i huset, hadde de dratt derifra, sier Krogstad, som opplyser videre at de ubudne gjestene ikke hadde fått med seg noe på brekket.

– Ser dere de to innbruddene i sammenheng?

– Nei, det er ikke noe som tyder på det, svarer Krogstad.

Omreisende kriminelle bander har vært en utfordring på landsbasis.

Men operasjonsleder mener ikke Nord-Trøndelag har vært spesielt utsatt for det om sommeren.

– Det har jeg ikke inntrykk av er et problem i Nord-Trøndelag på sommers tid. Det var mer tidligere somre. Men det er mulig de venter på mørketida, sier Krogstad.