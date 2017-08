Snart klart for årets siste båtturer med Foldafjord

NAMSOS : Turene vil gå som planlagt, selv om leder for Bangsund/Klinga historielag og guide på deler av turene, Odd Bratland nylig gikk bort.

– Turene vil gå som planlagt og folk kan melde seg på til meg, sier Hojem.

– Jeg vil ta den delen av jobben som Odd hadde, og turene går for å markere hans innsats, for de hadde ikke blitt til uten ham. Mye hadde vært tapt uten den jobben han gjorde. Det er utrolig hva ett menneske kan gjøre, og det er uforståelig at han er borte. Denne turen er til hans ære, sier Hojem.