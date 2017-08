Ann Heidi hjelper alle med alt

Etter å ha bodd borte i mange år, innså Ann Heidi at ingenting er som heimplassen.

– Når man har vært borte noen år blir det plutselig veldig lett å se hvor fint det er hjemme. Det som er så bra med Vikna er at det er lite, oversiktlig og trygt, sier hun.

En annen ting hun synes er bra for lokalsamfunnet er de flotte prestene.

– Det er ikke noen selvfølge med stabil prestedekning i distriktene, og kanskje ikke noe man tenker over før man trenger en, sier hun

På fritida synger Ann Heidi i gospelkoret og i ei gruppe som heter «Syngende husmødre».

– Også har det jo nettopp startet ei ten sing gruppe her, i tillegg til et godt etablert barnekor viser det at vi har gode fritidstilbud, også innenfor kultur, sier hun.

Hennes nyeste hobby er poker. Hun forteller at det ofte er turneringer på Rørvik, noe mange ikke vet.

– Folk ser på poker som noe skummelt, men her er innsatsen lav; du kan umulig spille bort hus og hjem, sier hun.

Gir liv til frivilligsentralen

Ann Heidi forteller at jobben har blitt som en livsstil, og at hun får henvendelser til alle døgnets tider.

– Det som driver meg er det jeg får tilbake. Folk er så takknemlige for hjelpa de får, og de gir gode tilbakemeldinger. Det å se at noen går med litt lettere steg når de drar herfra enn da de kom, det er egentlig betaling nok, sier hun.

Hun mener noe av det viktigste med sentralen er at den gir et tilbud på dagtid til de som ellers ville sittet hjemme, enten de er pensjonister, uføre eller arbeidssøkende.

– Jeg ser hvor viktig det er å ha noe å gå til om dagene, og noe å stå opp for om morgenen. I dag er jo folk friske og langt fra utdatert når de pensjoneres, og de har fremdeles mye å bidra med, sier hun.

Mange yngre har tatt turen innom sentralen etter at Ann Heidi begynte å jobbe der.

– Kanskje er det fordi jeg selv er forholdsvis ung, eller fordi jeg bruker Facebook mye, uansett så er det flott at de kommer.

Variert arbeid

Lokalene brukes til mye forskjellig. Lag, kor og foreninger holder lørdagskafe og Røde Kors har ukentlig internasjonal kafe der.

– Det var mange som ble lei seg da den internasjonale kafeen tok sommerferie. Det er en flott møteplass, og det er godt å se at også flere viknværinger tar turen.

Ann Heidi er opptatt av at vi skal ta imot våre nye landsmenn på en god måte.

– Vi kan ikke klage på at de «får det for lett». Om det virkelig er sånn, så er det systemet det er noe galt med, ikke dem, sier hun.

For to år siden kom en gruppe unge syriske flyktninger til Rørvik, rett etter skoleslutt. For å slippe å sitte hele sommeren og vente på at skolen skulle starte, fikk de komme til Frivilligsentralen.

– Det var så artig å bli kjent med dem. Jeg har hatt dem her på språkpraksis ukentlig, og de er veldig flinke til å hjelpe til med tunge løft på bruktbutikken og bokloftet. Nå er de godt etablerte. Jeg var i bryllup til en av dem i sommer, og jeg har hjulpet en annen med å kjøpe bil, jeg som ikke kan noen ting om biler, ler hun.

– Helt til slutt; hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Oi, det var vanskelig, jeg klarer ikke å bestemme meg. Enten på en fjelltopp med vakker utsikt, eller ute i Viknas vakre skjærgård.