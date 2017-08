Heftige byger i Nord-Trøndelag søndag kveld

Det forteller vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Været har i det siste vært preget av solskinn avløst av tordenbyger og kraftig nedbør. Dette fortsetter søndag kveld.

Blir roligere

- Det kan komme mye nedbør på ett sted, noe som kan føre til overvann, forteller metorologen til avisa søndag kveld.

Hele fylket preges av en ustabil værtype grunnet mye lavtrykksaktivitet, men det ser ut til å bli roligere mandag.

Et gammelt frontsystem som nå ligger over store deler av Sør-Norge er ventet over Trøndelag. Dette er ventet å gi noe roligere vær, men det blir også kaldere.

- Faren for tordenvær, ser ut til å begrense seg til områdene ved svenskegrensa, rapporterer Løvdahl.

Skyene vil imidlertid føre til lavere temperaturer. De er ventet å ligge mellom 12 og 15 grader flere steder. Ifølge metorologen kan den komme opp på 20-tallet dersom sola slipper i gjennom, men det er vanskelig å si hvor dette skjer.

Varmest i landet søndag

På tross av bygeværet har det vært en varm søndag i Trøndelag. Faktisk var Kvithamar nord for Stjørdal landets varmeste sted klokken 16.00 med 24 grader.

Trøndelag hadde syv av topp-ti-plassene på temperaturlistene hos Metorologisk institutt på dette tidspunktet. Flere av dem fra nordfylket.