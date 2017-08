Stille og rolig natt til mandag

Politiet har ingenting å melde om da NA tar kontakt tidlig mandag morgen, og operasjonsleder informerer om at det har vært svært rolig i hele fylket.

Statens vegvesen har heller ingenting å melde om fra Namdalen. Uansett kan du finne oppdaterte trafikkmeldinger her. (Ekstern lenke)

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at arrangørene er svært fornøyde etter årets Laksfestival i Grong. Du kan og lese saken om familien som så en kvinne forsyne seg av verdisaker i sommerhuset like ved, og dermed tok innbruddstyven på fersk gjerning.

Toppsaken på VG mandag morgen er om Arbeiderparti-lederen som lover at han ikke skal øke skattene med mer enn 15 milliarder kroner, men at fire av ti ikke stoler på skatteløftet til Støre. Her kan du lese saken.

Dagbladet skriver om været for den kommende uka.

– I Trøndelag og Møre og Romsdal vil det bli regnbyger de første dagene. Onsdag og torsdag blir det opphold og litt sol. Godværet vil vare to til tre dager, men mot helga kommer nedbøren tilbake, skriver Dagbladet.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag mandag:

Skiftende bris, på kysten nordaust bris, mandag ettermiddag forbigående liten kuling i sør. Regnbyger. Utrygt for torden i grensetraktene.

En katalysme av energi og villskap slippes løs når One Tail, One Head slipper nytt materiale Omfavner de store kontrastene i menneskelivet Dyrisk energi er stikkordet når namsosingen Jan Even Åsli og bandet One Tail, One Head gir ut ny musikk.