Her er tolv ting du må vite før du stemmer

1) Det er stortingsvalg i Norge hvert fjerde år. I høst går vi til urnene igjen. Det skal velges 169 representanter til Stortinget.

2) Valgdagen er 11. september. Stemmer du på valgdagen, må du stemme i din heimkommune. Det varierer litt når valglokaler åpner og stenger.

3) Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september. Det kan du gjøre i alle valglokaler over hele landet. Husk legitimasjon. Du må ikke ha med valgkort.

4) I stortingsvalg har kun norske statsborgere stemmerett. I lokalvalg utvides dette, og utenlandske statsborgere som har bodd i landet de siste tre årene får også stemme.

5) Foran valget i år er det to statsministerkandidater: Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap). Hvem de to vil danne regjering sammen med, er uklart.

6) På borgerlig side vil Frp bare støtte ei regjering de selv sitter i, mens KrF og Venstre ønsker ei H-KrF-V-regjering. Solberg har ikke gjort noe valg, men ønsker ei regjering med alle fire partier.

7) På den rødgrønne siden er det mange ulike alternativer. De tre mest sannsynlige er: Ap og Senterpartiet alene, Ap-Senterpartiet sammen med SV eller Ap-Senterpartiet sammen med KrF.

8) Fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen fra nyttår. Men valgkretsene til stortingsvalg består minst i ett valg til. Det skyldes at grunnloven må endres før hele Trøndelag blir én stortingsvalgkrets.

9) I Nord-Trøndelag kjemper partiene om fem stortingsmandater. Fire av disse er direktemandater, som deles ut etter en partienes størrelse i fylket. Det siste er utjevningsmandatet, som fordeles etter en komplisert nasjonal modell, som ofte gir litt tilfeldige utslag.

10) For å kjempe om utjevningsmandat må partiene ha minst 4 prosent nasjonal oppslutning. Dette kalles «sperregrensa». De trenger ikke over denne nasjonale grensa for å kjempe om direktemandater i hvert fylke.

11) Totalt stiller 17 parti til valg i Nord-Trøndelag.

12) Hvis det blir regjeringsskifte, kan likevel Erna Solberg bli sittende som statsminister ei stund. Etter stortingsvalget i 2013 tok det over en måned med sonderinger og forhandlinger før Solbergs regjering tok over for Jens Stoltenbergs regjering.