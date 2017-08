Laksakvarium lagt ut for salg

GRONG: Ønsket om å selge Namsen laksakvarium ble meldt på selskapets Facebook-side tirsdag formiddag.

Akvariet rundet av sommersesongen for besøkende søndag, men opplyser på sin Facebook-side at de fortsatt vil holde åpent for grupper etter avtale.

Tore Kjøglum kjøpte Namsen lakseakvarium fra Grong Fritid SA i 2015 og overtok driften fra 1. mai.

Kjøglum ønsker ikke å kommentere saken overfor avisa.

Namsen laksakvarium ligger ved Fiskumfoss i Grong, like ved E6 og Namsen.

Eiendommen inneholder blant annet akvarium, suvenirkiosk, restaurant og parkeringsplass.