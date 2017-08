Vekket gamle turne-minner for milliardæren

NAMSOS: «Fattig og fri» heter en av låtene Høst og bassist Bernt Bodstad turnerte rundt med på syttitallet.

Nå er han langt fra fattig, men er fortsatt fri nok til å rydde plass til en ukes turne med den legendariske trommeslageren Willy «Wild Willy» Bendiksen og bandet. Et band som består av rutinerte rockere fra band som nevnte Høst, Aunt Mary, Flax, Rupus og Exorcism og Wild Willy’s Gang. Mandag besøkte de Namsos.

– Jeg ble invitert av min gode venn Mikkel Eriksen i Stargate til å bli med på deres konsert i Trondheim i forrige uke. Da bestemte jeg meg for å være med på Willy og gjengen sin turne samtidig.

Perfeksjonistene

Selv om det var en stund siden de spilte land og strand rundt – hele tida, skal fortsatt alt være perfekt. Nesten holder ikke.

– Vi er perfeksjonister, sier Bodal.

Han står midt på gulvet mellom lydmannen og bandet. Gir råd, mens han vandrer fram og tilbake. Til slutt tar han opp bassgitaren og spiller selv. Plutselig faller brikkene på plass og lyden harmonerer slik den skal.

– Det hadde vel noe med bassisten å gjøre, ler han.

Knust rute og briller

Prudence-bussen utafor rockehotellet får han til å mimre om sin egen tid som heltidsmusiker på 1970-tallet. Et liv som til tider kunne være hardt.

– Vi kjørte rundt i bussen vår, som var på størrelse med Prudence-bussen. En gang traff vi en av de smale undergangene under jernbanen. Vi knuste frontruta. Det var glatt og mye snø, men vi måtte komme fram. Da var det bare å få på seg slalåmbriller som vi faktisk hadde i en pose i bussen. Det var forferdelig kaldt der vi satt med soveposene rundt oss og slalåmbrillene på. Det var vel en meter med snø inni bussen da vi kom fram.

– En annen gang skulle vi spille i Finnmark en plass. Det var midt på vidda, og opp mot 40 kuldegrader. Dieselen på tanken frøs så bussen stoppet. Så vi ble sittende på vidda i fire timer før noen kom og reddet oss. Det var ganske ubehagelig ja, i 40 kuldegrader.

Både Høst og Prudence var ledende band på den tida, og opererte i noenlunde samme sjanger.

– Jeg mener vi spilte noen konserter sammen. Men det er så mange år siden at jeg husker ikke helt når og hvor.

– Vi hadde ikke Iphone og sånt. Det var jo lite som ble dokumentert generelt, ler han.

Mens de andre i bandet sover, vimser Bodal rundt – for det er alltid noe som må gjøres. Enten det er å ta en telefon til Statene, eller å sørge for at alt er klappet og klart til mandagens konsert på Ullvaren kafe.

Tjente seg søkkrik

– Hva lever dere av i Namsos egentlig? spør han. Han har endelig satt seg til ro utafor Rock City-hotellet. Mannen som ga opp rockelivet og flyttet til Amerika med Kjell Inge Røkke. Der satset han på krabbefiske. I 1991 kjøpte han aksjemajoriteten i American Seafoods – den desidert største aktøren i milliardfisket utenfor Alaska. Ifølge Hegnar.no har han nå en bokført formue på 1,4 milliarder norske kroner.

– Det var jo et slit å livnære seg på musikk på den tida. Derfor prøvde jeg lykken i Amerika.

Midt i intervjuet må han opp og stå igjen.

– Kaare! roper han idet han får øye på Kaare Skevik som sitter på rockehotellets uteområde. De husker hverandre godt fra tida i hver deres buss, rullende rundt i Norges land.