20 personer evakuert etter røykutvikling i fly fra Værnes

TRONDHEIM: Et Widerøe-fly som var på vei fra Værnes til Bodø via Brønnøysund har blitt evakuert etter at det oppsto røykutvikling i kabinen.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding om røykutviklingen klokken 09.48.

- Flyet landet som normalt. Alle ble evakuert og ingen er skadd, sier redningsinspektør i HRS Tore Vangsfjord til Dagbladet.

Røykutvikling

Det er ikke snakk om personskader, og nødvendig nødpersonell er på stedet.

Det skal ha vært 17 passasjerer og tre fra mannskapet om bord.

Ifølge operasjonsleder Marius Skålvoll hos politiet i Nordland, skal røyken ha oppstått i cockpiten.

- Det har vært gnist som har forårsaket røyken, forteller Skålvoll til Avisa Nordland