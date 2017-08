Lanserer bilskade-utdanning i Namsos

NAMSOS:Holbergs Auto AS har gått sammen med Nordvik og Nordland fylkeskommune for å tilby fagutdanning innen bilskade.

Nå søker Holbergs Auto etter kandidater til første kull, med oppstart høsten 2017 ved bilskadeverksteder i Steinkjer og Namsos.

Gjennom praktisk opplæring og relevant teori, skal elevene inn i et utdanningsløp som ender opp med fagbrev i bilskadefaget.

– Ved å lansere egen fag- utdanning, håper vi det skal bidra til styrke rekrutteringa til bilskadefaget. De siste årene har det vært utfordringer lokalt med å finne tilstrekkelig med mekanikere til å fylle verkstedene, forteller regionleder Steinar Vesterdal.

Kåre Dybfest er leder for samarbeidsprosjektet i Nordvik og har jobbet tett med fylkes- rådet for utdanning i Nordland for å finne tiltak som kan styrke rekrutteringa.

– Hild-Marit Olsen og teamet i Bodø har vært en viktig sparringpartner i utviklinga av prosjektet, og vi setter stor pris på den enorme positiviteten som fylket har bidratt med inn i prosessen. Sammen har vi stor tro på at dette kan bli veldig bra, forteller Dybfest.