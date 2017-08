Livslang kjærlighet

Kjærlig legger han sin venstre arm på hennes venstre skulder, mens hun tar et godt tak om livet hans. Som de har gjort i over 52 år.

Sammen står de på Vinsjan på kaia og speider ut over byen som de er så glad i – mens en plastbåt siger sakte forbi i havnebassenget.

Mamma og pappa er beviset på at gammel kjærlighet aldri ruster.

Hun er 73 år, han er fem år eldre. De har holdt sammen i tykt og tynt siden de møttes første gang en varm augustkveld i 1964.

– Jeg skulle på gastfest på Samfunnshuset, det var båt i byen, sier mamma – opprinnelig fra Otterøya – muntert.

Men det var ikke en gast som fanget oppmerksomheten hennes. I festlokalet ble hun bydd opp til dans – av en kjekk harrasbygg, som jobbet i trygdekassen. Eller en kontorist, om du vil!

– Det ble pang med en gang, beskriver hun.

– Jeg hadde på meg en hjemmesydd blomstrete kjole. Det ble oss etter en dans, jeg tror det var tango, fortsetter hun.

Siden har det vært tango for to, giftermål 3. juli 1965, fire barn og ti barnebarn.

De bodde landlig i enebolig på Spillum i en mannsalder – inntil de solgte huset og leide seg leilighet i Namsos sentrum.

– Hva er nøkkelen for å holde i lag så lenge?

– Hm, hva skal jeg svare på det, Vidar? spør hun pappa mens de sitter rundt frokostbordet sammen med to av barnebarna.

– Det handler om at vi respekterer hverandre, og så blir vi enige om ting.

Selv om de er spreke – begynner de å dra på åra.

Mon tro hva de tenker om alderdommen der de nyter finværet på kaia.

For dagen der de ikke klarer seg selv og trenger hjelp i hverdagen vil komme.

Begge har fått med seg at flere partier nå har utstedt en såkalt kjærlighetsgaranti i valgkampen. At par som dem fortsatt skal få bo sammen når den ene havner på sykeheim eller annen institusjon.

Arbeiderpartiet ønsker at garantien skal bli en rettighet. Ansvaret for å opprettholde en slik garanti legges på kommunene. I disse forslagene ligger det inne at det skal bygges ut nye boformer, bosenter og sykeheimsplasser, og prøve ut bofellesskap med studenter og eldre sammen.

Høyre lanserte i vår kvalitetsreformen «Leve hele livet», og inneholder mye av de samme punktene som Aps nye eldreplan.

Elin Agdestein (H) sier Høyre ønsker å innføre en samboergaranti.

– Jeg oppfordrer nordtrønderske kommuner til å innføre dette som en rettighet gjennom lokal forskrift for heldøgns pleie- og omsorgsplass, sa hun til NA.

– Egentlig har jeg ikke tenkt så mye på det, sier mamma.

– Men det hadde selvsagt vært greit, hvis vi havnet på institusjon, at vi får bo i lag. Vi har jo alltid vært i lag.

Foran dem henger skiltene som peker mot Bergen, Murmansk og Mo.

I solskinnet har de kikket på båtene, drukket kaffe, men ikke sett noen bokstaver de ikke forsto.

– Vi har det så trygt og godt i lag. Måtte det fortsette sånn ei god stund til...