Bygger på den lokale musikkhistorien

NAMSOS: Med Ina Dahl i sjefs stolen som ny daglig leder for Woodland-festivalen begynner årets happening å ta form. Musikken har dype røtter i Namsos og områdene rundt. Siden Woodland-festivalen så dagens lys har de ønsket å bygge festivalen på nettopp disse røttene og historiene til musikken mang en namsosing har fått inn med morsmelka.

Både i 2015 og 2016 sto lokale, nasjonale og internasjonale musikere på scenen i Namsos for å spille musikken til henholdsvis Prudence og The Band.

I tillegg til en «hovedkonsert» har Woodland-festivalen arrangert flere mindre konserter rundt i Namsos og satset på faglig «input» og andre arrangement knyttet til byens musikkhistorie.

Tidligere i år bestemte styret i festivalen å etablere et AS, og 1. august hadde de ansatt ny daglig leder i ei prosjektstilling som varer fram til nyttår. I denne sjefsstolen finner vi Ina Dahl.

– Det er mye å gjøre og nå begynner årets festival å ta form, forteller hun og nevner at det allerede 18. august er mulig å skaffe seg billetter til flere av festivalens konserter.

Samarbeid

– I år som tidligere har vi et veldig tett og godt forhold med både lokalt næringsliv og organisasjoner, Kulturarena Namsos og Scandic Rock City. Dette blir vel fjerde gang Woodland-festivalen går av stabelen, men i år er det første gang vi står her med en fast organisasjon med en daglig leder. Akkurat nå er det litt jobb å holde fast i alle trådene, sier hun og drar på smilebåndet.

– Ina har jo stått bak flere veldig store produksjoner med Kulturskolen i Kulturhuset, og jeg er ikke i tvil om at hun kommer til å ta dette på strak arm og at dette vil bli et kjempeflott arrangement, sier Petter Almvik i Kulturarena Namsos.

– Samtidig synes jeg det er veldig kult at Woodland-festivalen satser på å holde «hovedkonserten» i nettopp NTE Arena. Det er ikke så mye konsertaktivitet der om dagen, og derfor er det veldig bra at lokale initiativ tar i bruk storsalen, legger han til.

De gode, gamle guttas aften «The Last Waltz» ble en tre timer lang festaften for et lyttende og godt voksent publikum i NTE Arena fredag kveld.

I fjor var det den legendariske avskjedskonserten til «The Band», «The Last Waltz», som ble tolket av flere nasjonale og internasjonale musikere. I år er det Terje Tysland sitt materiale som skal til pers. I år er det 40 år siden han ga ut albumet «Stakkars klovn», og det er dette albumet et kobbel av gjesteartister skal tolke låt for låt.

Spanske vibber

– Vi kan ikke si så mye om hvilke artister som kommer, men vi jobber mye med det om dagen, og vi har stor tro på at dette kommer til å bli veldig bra, sier Dahl.

Konserten går av stabelen lørdag 4. november. Dagen før er det en tidligere bandkollega av Tysland som skal holde konsert i Kulturhuset.

– Da blir det konsert med Åge Aleksandersen og Katia Cardenal. Åge ble kjent med henne gjennom et samarbeid med Björn Afzelius i Nicaragua, sier Dahl.

På oppfordring fra Åge Aleksandersen oversatte hun mange av Alf Prøysens viser til spansk i 1999, noe som skulle gjøre at hun fikk et kjent navn her på berget.

Hun fikk stor oppmerksomhet i Norge med sine to album med oversettelser av Alf Prøysens viser.

– Ellers vil elever fra Olav Duun holde konsert til inntekt for Lene Maria for Rent Vann og søndag 5. november skal Hanne Sørvaag fylle Namsos kirke med sang under årets Holy Wood, forteller Dahl.

I år som i fjor er det Terje Tranaas som skal produsere «hovedkonserten».