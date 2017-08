Feststøy på Kolvereiddagene

RØRVIK: Klokken 00.35 kom nattens første melding fra Kolvereid. Meldinga gikk på kroppskrenking mellom to menn i 20-årene, og politiet opplyser at det er mulig det blir straffesak etter hendelsen.

Flere bortvist

Litt senere, klokken 01.03 skal en mann i 40-årene ha slått til en ordensvakt. Personen, som ble kjørt heim og fikk pålegg om å holde seg der, anmeldes for forholdet.

Klokken 01.52 bortviste politiet en mann i 30-årene fra Kolvereid sentrum. Dette etter at han hadde vært ufin mot ordensvaktene.

Like etter melder politiet om at en beruset mann i 20-årene anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemenn. Også han ble bortvist fra sentrum.

Klokken 04.31 kom den siste meldinga i nattens politilogg. Da fikk politiet beskjed om feststøy.

– Vi har vært på stedet, og gitt muntlig pålegg om å avslutte festen, skriver politiet på Twitter.

Bortsett fra meldingene fra Kolvereid kan operasjonslederen fortelle at det har vært ei rolig natt i Namdalen.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at hele bygda har bidratt før offisiell åpning av montessori-skolen i Overhalla.

Du kan og lese om at årets sommertreningssamarbeid i Namsos ble en suksess.

Elsa vil bli savnet «Det er meget sørgelig at hun selger galleriet» – Elsa er en flott gallerist. Det er meget sørgelig at hun selger galleriet, sier kunstner Håkon Bleken.

Toppsaken på VG.no lørdag morgen er om at myndighetene på Guam har lagt ut brosjyrer med råd ved et eventuelt angrep fra Nord-Korea.

– Ikke se på ildkulen, vask deg godt, men ikke bruk balsam i håret. Slik lyder rådene ved et eventuelt angrep fra Nord-Korea, skriver avisa.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag lørdag:

Sørvest stiv og til dels sterk kuling på kysten. Litt regn, mest i ytre strøk. I formiddag minking til sørvest liten kuling 12, frisk bris sør for Trondheimsfjorden. Fra i ettermiddag vestlig bris. Noen regnbyger.

Rørvik tapte på bortebane Rørvik tapte fjerdedivisjonsoppgjøret borte mot Charlottenlund fredag kveld.