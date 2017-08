Gardens oppvisning i Namsos

NAMSOS: Mange lot seg imponere av oppvisningen til H.M. Kongens Gardes musikk- og drilltropp i Namsos lørdag formiddag. Det hele startet med en konsert på festplassen, hvor det myldret av folk som ville få med seg konserten. Til tross for et heller trasig vær.

Deretter kom musikk- og drilltroppen marsjerende gjennom bygatene fra Scandic Rock City til hurtigbåtkaia hvor flere hundre frammøtte fikk se et imponerende show.

Gardens musikk- og drilltropp har i sommer vært på en lang turne i flere land, og har gjennom mange år etablert et betydelig renommé. De har blant annet tilbragt to uker i Basel i Sveits. Turneen de er ute på nå ble sparket i gang under Steinkjermarnan. Siden da har de vært innom både Fossvik, Inderøya, Klæbu, Trondheim og Stjørdal før de stoppet i Namsos. Videre går ferden til Brønnøysund, så Drevjamoen før de avslutter i Bodø og på Fauske.