Prøveåpning for de burgerglade

NAMSOS: Mandag 14. august åpner Burger King sin nye restaurant i Namsos, men de aller ivrigste fikk med seg at burgerrestauranten hadde en prøveåpning lørdag. Alle varer ble solgt til halv pris.

- Dette gjorde vi mest for at de ansatte skulle få prøve seg litt og at vi skulle få kjørt i gang alt av maskiner og slikt. Det har egentlig gått over all forventning i dag, forteller driftssjef Hanne Lindqvist.

- Vi har solgt bra og det virker som at folk gleder seg til vi åpner. Det er ofte slik at når vi åpner en restaurant på litt mindre steder, da er det stor oppmerksomhet rundt det. Noe vi er veldig fornøyde med, forteller Lindqvist.

Barbro Dinah Johnsen er ansatt i jobben som restaurantsjef.

- Vi har ansatt rundt 30 stykker, men her er det mange ungdommer som er i deltidsstilling, sier driftssjefen.

Da NA tok turen innom hadde de stengt dørene for en liten pustepause, før de igjen skulle åpne dørene litt senere på dagen.