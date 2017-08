Lene skaper liv på Bangsund

Å engasjere seg. Det er noe mange tenker er viktig, men ikke alle gjør det. For Lene Bjørlykke Olufsen har det vært en selvfølgelig del av livet.

– Det er mange små plasser i Norge, og det er viktig å få til noe her også. Jeg er en stolt namdaling, fordi vi her greier å få til mye, selv på små steder, forteller Lene.

Denne holdinga har nok vært viktig. For ungdomsårene ble tilbrakt med musikken på ungdoms- huset Lagre’ og så nå, i voksen alder, har hun blitt leder av idrettslaget på Bangsund.

Lagre’ – en kjempeplass

Inn i musikkmiljøet kom Lene tidlig, og det var et miljø svært bra for ungdom, slik hun beskriver det.

– Det var mye tid som ble tilbrakt på Lagre’ og kulturmønstringa. Det var et veldig fint springbrett videre. Vi var jo fire jenter som startet band og spilte i inn- og utland, sier Lene.

Og det var hjelpa de fikk på Lagre’ som gjorde dette mulig.

– Selv om det var jo litt fordommer mot stedet. Lagre’ fikk jo et dårlig rykte, men det var en kjempeplass for oss som var der, sier Lene.

Så reiste Lene fra Namsos etter hvert. Koffertene ble pakket. Hun bodde i Trondheim og Oslo, før snuten vendte mot Namdalen igjen.

– Jeg og samboeren hadde blitt kjent i Namsos, og ingen av oss ville at barna våre skulle vokse opp i Oslo, så da flyttet vi først til Lauvsnes, siden han er derfra, sier Lene.

– Men å pendle Lauvsnes–Namsos for å komme seg på jobb, ble litt langt. Så, etter en høst og en vinter, flyttet vi.

– Veldig «Bangsund» her

Da gikk ferden videre nærmere mot Namsos, og den stoppet på Bangsund. Der slo Lene og samboeren seg ned for ni år siden.

– Vi flyttet hit litt på slump. Det var jo før vi fikk barn og sånn. Ingen av oss to hadde noen tilknytning til Bangsund fra før, men det var veldig «Bangsund» da vi først kom, forteller Lene.

Da ble det til at Lene meldte seg inn i idrettslaget, og nå er hun blitt leder.

– Jeg liker å engasjere meg, på godt og vondt, smiler entusiasten.

– Det er gøy å kunne bidra til at noe skjer.

Hun skryter mye av de tidligere lederne av idrettslaget, som hun sier; hun trenger bare å videreføre arbeidet.

– Det er jo litt jobb, for det er et stort idrettslag, sier Lene.

Viktig å skape litt liv

Idrettslaget på Bangsund drtiver med mer enn gjør enda mer enn bare sportslige sysler. Det neste på tapetet er å skape litt liv med Vazelina Bilopphøggers.

– Det er viktig å få til litt aktivitet her, slik at folk får lyst til å flytte tilbake og bo her. Det er viktig det er liv i grendene også, og ikke alt blir sentralisert inn til byene, sier Lene.

For å få folk til å bli, handler det for Lene om å gjøre idrettslaget til et sted for sosiale møter, ikke bare svette og tårer på idrettsbanen.

– En fotballkamp her på Bangsund skal være et sted for dem som vil se fotball, men også for dem som kun vil spise kake og slå av en prat over kaffekoppen, sier Lene.

– Sånn helt til slutt, må vi jo spørre, hva synes du er det fineste plassen i Namdalen?

– Lauvsnes! Helt klart, uten tvil!