– Flytilbudet i distriktene må prioriteres

RØRVIK: Det sier førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nord-Trøndelag, Ingrid Liland fra Rørvik.

Hun støtter Vikna-ordfører Amund Hellesø som mener Namdalen har fått et dårligere rutetilbud.

– Jeg er helt enig i at staten har gjort et dårlig innkjøp som går ut over næringslivet og folk i Namdalen. Jeg vil forbedre rutetilbudet i distriktet, på bekostning av utvidelse av store flyplasser i sentrale strøk og sørge for at kortrutenettet kan gå på biodrivstoff, sier Liland.

Hun poengterer at det finnes miljøvennlige alternativ mellom de store byene.

– Det skulle bare mangle at flytrafikken ute i distriktene ble prioritert.

Liland lover å jobbe for et klimavennlig tilbud framover.

– Vi er avhengige av fly i Namdalen. Den nye samferdselsministeren må prioritere å få et klimavennlig, godt rutetilbud i distriktene, sier hun.