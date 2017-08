Gjentar fjorårets spillsuksess

RØRVIK: I fjor arrangerte Terningtårnet spillklubb «Nørdvikcon» for første gang. I år gjentar de suksessen etter ønske fra de fornøyde deltakerne.

– Vi var glade for oppmøtet i fjor, og i år har vi videreutviklet med et fast program, sier Eirik Ulsund i spillklubben.

På programmet for neste helg står blant annet turnering i Magic: the gathering, som er et populært samlekortspill.

De som deltar på spillhelga får og være med på å teste ut et nytt spill av en norsk spill- utvikler, og det er lagt opp til spilling for den yngre garde på dagtid på lørdag og søndag.

– Det blir blant annet Pokémon-kortspill og andre spill som vi vet at de yngste har lyst til å være med på, sier Ulsund, som påpeker at de som kommer på spillhelga vil få opplæring i alle spillene.

– Ingen må være redd for at de ikke kan reglene. Hit kan folk i alle aldre komme, og det er ingen krav til at du kan spillene fra før.

Han forteller at spillklubben har et stort bibliotek, men at deltakerne gjerne må ta med egne spill og.

– Vi ønsker at både unge og gamle deltar, og alle skal få spille det de vil. Det kan være hva som helst. Alt fra sjakk og monopol til ukjente og vanskelige spill.

I fjor deltok omtrent 30 personer på spillhelga, og de håper det kommer enda flere i år.

– I Heimen er det god plass og mulighet til å sette opp flere spill samtidig, sier Ulsund.

– Vi er veldig spente, Vi håper flere ser interesse av å være med så vi kan utvikle klubben og arrangementet videre.