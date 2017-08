Ingen ble alvorlig skadet i møteulykka på Fv 17

NAMSOS: Det opplyser Helse Nord-Trøndelag i ei pressemelding.

En mann i 60-årene har pådratt seg skader som sykehuset betegner som moderate.

En mann i 40-årene, og en gutt som er under skolepliktig alder, har pådratt seg lettere skader.

Politi, helsepersonell og brannmannskap rykket ut fra Namsos klokka 09.35, og ei halvtime etterpå fortalte operasjonsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt at tre personer var blitt skadet i ulykka.

- Tre personer er involvert - to satt i traileren og én i personbilen. Bilføreren i personbilen er kjørt til Sykehuset Namsos. Skadegraden er uklar. De to i traileren får tilsyn av helsepersonell på stedet. Skadegraden er uklar også for dem, opplyste Mørkved klokka 10.20.

De to personene som satt i traileren ble senere fraktet til Sykehuset Namsos.

Vegen er stengt

Vegen er stengt på stedet, fire kilometer sør for Bangsund.

- Omkjøring er via Fv 760 Grong, opplyser Vegtrafikksentralen.