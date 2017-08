Kor helt i verdensklasse

Jānis Bukšs er manager for Riga Gospel Choir, og forteller at de gleder seg til å komme tilbake til Norge.

– Vi var her som en del av gospelkonserten for to år siden, og det var en fantastisk opplevelse. Spillumsfjellet og Klompen var to av de stedene vi besøkte, sier manageren.

Han ble målløs av naturen Namsos har å by på.

– En ting vi alle var spente på var å se og leve i en så liten by, langt borte fra resten av storbyene. Dette er ikke noe vi opplever hver dag i Riga, forklarer Bukšs.

Lærer mye

For latvierne blir det nok en lærerrik opplevelse å komme tilbake til Namsos.

– Forrige gang vi besøkte Namsos fikk vi gleden av å synge med Gospelkoret Salt – noe som var veldig lærerikt, sier han.

– Vi er nå 22 personer i koret, og når vi synger med Salt, blir det mange flere. Da er det veldig mange andre ting å tenke på, slik som å være ekstra fokusert på dynamikken i koret, påpeker Bukšs.

De skal også i år synge med og instruere ungene på GospelCampen.

– Det blir ekstra morsomt, og jeg synes å huske at ungene også likte det for to år siden, sier Bukšs.

Forskjell på kultur

– I Latvia er ikke gospel en populær musikkstil, selv om folk vet hva gospel er. Vi har sett tendenser til at gospelkulturen vokser og at flere viser interesse for musikken, så forhåpentligvis er dette i forandring, sier gospelsangeren.

Bukšs har fått inntrykket av at det er et gospelkor i hver lille by i Norge, og at han er en fan av denne kulturen.

– Det er større interesse for klassiske kor i Latvia, sier han.

Amatører

– Vi har i utgangspunktet bare ei øving i uka, der vi alle samles i Riga. Fram mot konserter eller konkurranser har vi ofte flere øvinger, forklarer Bukšs.

De fleste i koret er ikke utdannede sangere. Gospelkoret er hobbyen deres, og alle har en jobb i tillegg. Uansett er standarden høy.

– I sommer vant vi gullmedalje i «World Choir Games»! sier en stolt manager.

– Dette var andre gangen vi var med i verdensmesterskapet, og vi har vunnet gullmedaljen begge gangene. Vi prøver å alltid gi vårt beste, men når vi synger for dommerne, presterer vi automatisk mye bedre. Det var en fantastisk opplevelse.

Konserten i Namsos

Reportoaret til konserten i Namsos blir variert, og noe å glede seg til.

– Vi kommer til å synge noen av de sangene vi deltok med i «World Choir Games». Publiklum får oppleve Gospelkoret Salt med sin varierte stil, og oss med vår afroamerikanske stil. Noen sanger kommer vi til å synge sammen med Salt og noen sammen med de unge gospelsangerne fra GospelCampen. Dette kommer til å bli en kjempebra konsert, lover han.

Gleder seg

Håvard Ødegård er en del av Gospelkoret Salt og skal også i år ha det latviske koret boende på gården sin.

– Det er morsomt å få besøk fra Riga! Gjestene skal få bli med på mange aktiviteter i løpet av oppholdet, lover han.