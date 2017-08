Så er omsider årets vakreste eventyr på gang, valgkampen har startet. I år er det stortingsvalg, ikke at det det gjør så stor forskjell fra kommunevalgkampen. Det er stort sett rikspolitikerne som dominerer samme hva slags valg det er, ikke er det store forskjellen i hvilke saker som debatteres heller.

Debattene er de samme også. Det krangles om hva den andre part gjorde da de hadde maktene, alt er jo så meget bedre nå. Slik hørtes det ut for 4 år siden også. Et viktig argument er alltid at man har bevilget så og så mye til dette og hint, det vises for sjelden til hva resultatet er blitt. Politikerne reiser land og strand rundt, hvert av de største partiene med flere kommunikasjonsrådgiver og rådgivere enn alle de små partiene sammenlagt. På slutten blir det sikkert for smått med helikoptre på turene, de trenger luftskip.

Etter hvert blir dette så stort at spørsmålet om å slå sammen kommune - og stortingsvalg vil trenge seg fram. Jeg tror det er like greit. Sakene og virkemidlene er stort sett de samme, løsningene også. Se bare på den pågående sentraliseringsdebatten. Den er et kroneksempel på dette.

Kanskje vi får en sentraliseringsdebatt i Namsos også. Jeg har nettopp fått tilsendt valgkortet. Jeg la det unna uten å se nærmere på det. I dag tok jeg det fram av ren nysgjerrighet for å se nærmere på det. Da oppdaget jeg at jeg var blitt sentralisert til NTE Arena for å stemme. Da blir det mange som skal dit for å avgi sin stemme, og jeg ble litt paff.

Var det ikke her en vei skulle stenges og folk ble oppfordret om å holde seg unna fordi det ville bli problemer med framkommeligheten? Er det da lurt å legge byens største stemmelokale til området? Får håpe vi ikke får kenyanske tilstander med folk som må vente i timevis.