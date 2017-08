Kom og hei fram syklistene

BANGDALEN: – Vi i Statskog hadde lyst til å lage et arrangement inne i Bangdalen i forbindelse med sykkelrittet Gran Fondo Strade Statskog. Når syklistene kommer fram til det gamle småbruket på Skatlandstrand, har de vært gjennom et langt strekke der de nesten ikke har sett folk, og vi tenkte vi kunne kombinere det å samle sammen en stor heiagjeng med å lage en familiedag. Vi allierte oss med Klinga jeger- og fiskerforening som skal stå for aktivitetene, og vi skal være vertskap og stå for litt servering og svartkjelkaffe, forteller Morten Aasheim i Statskog.

Det er mulig å kjøre eller sykle til Skatlandstrand fra Gryta i Namdalseid. Da slipper du å komme inn i selve løypa til sykkelrittet.

Av aktiviteter vil det blant annet bli fiskekonkurranse, skyting og padling i nærområdet.

– Alt da i regi av Klinga JFF. Men hovedaktiviteten blir å heie på sykelistene når de passerer. Vi vet ikke helt når det vil skje, men vi anbefaler alle om å møte opp før midt på dagen. Da regner vi med at de første vil passere. Ta gjerne med flagg eller ropert så syklistene får en skikkelig velkomst, sier Aasheim.

– Vi skal fyre opp grillen, og det skal nok bli en mulighet for de fleste å få seg ei pølse eller ei fiskekake. Men det er ikke sikkert at det blir nok til alle. Vi kan si det slik at vi serverer til vi går tom. Men bålkaffe skal det bli. Vi håper på stort oppmøte, og tenker slik at hvis det er noen som orker å sykle fra Steinkjer til Namsos, må det være noen som orker å komme til Bangdalen for å heie på dem, legger han til.