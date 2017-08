Søker sangglade til jubileumsåret

NAMSOS: I 2018 er det 30 år siden Namsos kammerkor og Namsos kulturhus så dagens lys. Dette skal markeres, men for å få til en skikkelig markering, er koret nødt til å få flere medlemmer.

– Vi er et veldig lite kor, og nå er vi litt for få. Vi leter derfor etter sangglade på alle stemmer, sier kormedlem Solrun Feragen Holien, som sammen med Petter Slyngstad, Jarle Holien og Siw Elin Haugan er ute etter nye sangvenner. Og situasjonene er litt dramatisk.

– Det er dramatisk i form av at vi bare er en eller to på hver stemme, sier Slyngstad.

Alle kan bidra

Det er ingen forutsetning å ha korerfaring fra tidligere og det er ikke snakk om prøvesynging for å bli med. De fire medlemmene skryter nemlig av dirigent Tor Halvard Nilsens evner til å trykke på de rette knappene for å få koret så bra som mulig.

– Vi har hatt litt skjev besetning, men han greier å få til en balansert klang, sier Feragen Holien.

– Han er en inspirator og kjemperessurs, og plasserer folk der de passer best, forteller Slyngstad.

Koret har et variert repertoar, og under jubileet skal de bruke både gamle og nye sanger. For å få nok tid til å øve inn disse må nye medlemmer på plass så fort råd er.

– De må inn relativt fort, for det er viktig å få være med på hele innøvelsesprosessen, sier Feragen Holien.

Medlemstallene går ifølge kormedlemmene opp og ned i perioder, men at det også har blitt større konkurranse.

Ser framover

– Det er mange gode kor i Namsos, så nå har vi en reell konkurranse med andre, sier Feragen Holien.

Når de nå skal feire seg selv er det ikke mye nostalgi. For koret vil se framover.

– Vi skal ikke se for mye tilbake, og vi står i startgropa til noe nytt hele tida, sier Slyngstad.

Med flere medlemmer kan de også bli mer selvstendige og satse på egne produksjoner.

– Vi har hatt mange flotte samarbeid, blant annet med Namdalseid songlag. Men vi kan ikke fortsette å pendle for å få til noe, sier Feragen Holien.

Første øvelse er i Kulturhuset mandag, og de sangglade håper å se flere nye fjes.

– Å synge i kor gir energi og er godt for psyken. Vi håper at mange har lyst til å bli med, sier Haugan.