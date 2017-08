Sjelden utgraving av to gravrøyser

OTTERSØY: I forbindelse med utbygging og sprenging ved Purkholmen industriområde, skal Vitenskapsmuseet grave ut to gravrøyser som blir fjernet i forbindelse med utvidelsen.

Da tørrdokka på industriområdet ble bygd for snart 20 år siden, ble det også gravd på stedet, og da ble den største av gravrøysene oppdaget. Den andre er oppdaget senere.

– Vi må sikre kulturminneverdiene, og tilgjengeliggjøre for forskning og publikum i ettertid, sier prosjektleder Raymond Sauvage, som skryter av samarbeidet med byggherre Moen Marin Group.

– De har forståelse for at det er viktig å sikre kunnskapen.

– Sjelden utgraving

– Gravene er den eneste kildene vi har til forhistorie her i landet. Dette er det som er igjen. Forsvinner de, mister vi mye kunnskap.

Ei arkeologisk utgraving er som regel siste utveg, og derfor er det en sjelden undersøkelse de er i gang med på Ottersøya.

– Forhistoriske graver har høyt vern, og man strekker seg langt for å bevare dem. Men her er det veldig mye vekst og næring, og utbygging her er helt avgjørende for samfunnsutviklinga, sier Sauvage.

– Det er ikke hvert år vi graver i noe som dette. Det kan gå fem–seks år mellom vi er borti ei grav, sier han.

Røysene på Ottersøya er mellom seks og åtte meter store, noe arkeologene beskriver som typisk størrelse for slike graver.

– Sånne finner du langs hele kysten, og de ligger som regel med utsikt til sjøen. Den største som er her ligger litt i bakkant, og vi vet ikke helt hvorfor.

Det er mye de ønsker å finne ut av ved å grave her, og det ene er alder på de historiske gravrøysene.

– Vi vil finne ut hvordan de er bygd opp, og dokumentere hvordan de var, sier prosjekt- lederen.

Det som graves ut er grav- røyser fra bronse- eller jern- alder, og tidsspennet er stort.

– Det kan godt være graver fra bronsealderen, men at det er lagt flere hit i ettertid. De ble ofte gjenbrukt.

Fant pinsett og bein

Delegasjonen fra NTNU Vitenskapsmuseet skal til sammen bruke tre uker på Ottersøya. Selve gravinga har de ikke kommet i gang med, men etter å ha gjort klart området, har de allerede funnet noe.

– Vi har funnet en pinsett i bronse, som har blitt lagt i grava, sier han, og forklarer at det ofte ligger personlig utstyr i slike graver.

– Det kan være pinsetter, kammer, nøkler og redskaper som er knyttet til personen.

Av og til kan det være smykker, og noen menn er gravlagt med våpen. I gravrøysene på Ottersøya har de også funnet bein, men de vet ikke om det er fra menneske eller dyr enda.

– Det er ofte at beinrestene er borte i slike graver. Men det er fint å finne både gjenstander og bein fra de døde, for å finne ut hva slags folk som har blitt gravlagt her. Vi kan finne ut av statusen de hadde i samfunnet, og se på forholdet mellom menn og kvinner.

Prosjektlederen forklarer at arkeologene er opptatt av å finne de ulike tingene i kontekst. Å finne det sånn som det ble lagt ned, er viktig for å forstå gravskikken.

– Det ser lovende ut med tanke på at vi fant pinsetten kun etter å ha fjernet torva og gjort klart området.

Sauvage påpeker at arkeologiske undersøkelser av graver er noe annet i dag enn det har vært tidligere.

– Finner vi skjelett, kan vi gjøre DNA-tester og finne ut veldig mye. Det er utrolig spennende å være her. Nærøysundet var E6 for trafikken på kysten, og det er et viktig sted som det er spennende å drive arkeologiske undersøkelser i.