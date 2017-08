Stenseth/Bruvoll i sterke felt

TRONDHEIM: Toppidrettsveka har de siste årene samlet omtrent det som er av langrennsløpere på høyt nivå i Norge, og annerledes er det ikke i år. Nå mangler riktignok de to aller beste, Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen, men ellers er feltet stappet med sterke løpere både i dame- og herreklassen.

Det vet også Ane Appelkvist Stenseth, som likefullt går for topplassering i den klassiske sprinten torsdag ettermiddag.

– Målet er å forbedre plasseringa fra i fjor, men det er mange gode med i år – både utenlandske og norske, så jeg må gå fort for å klare det, sier hun.

Hun ble nummer fem i fjor, og ser fram til både sprinten i klassisk torsdag, men også de øvrige konkurransene; 24 km fellesstart fredag morgen, kortsprint skøyting fredag kveld og 15 km klassisk jaktstart lørdag.

De to første konkurransene går i Aure, mens Trondheim er base for de to siste.

– Dette er veldig gode økter, man får testa litt form og får god matchint. Så dette ser jeg fram mot, sier Grong-jenta.